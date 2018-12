Pri prenovi novomeškega Glavnega trga zaključna gradbena dela

Novo mesto, 17. decembra - V novomeškem središču, katerega prenove se je Mestna občina Novo mesto lotila pred dobrim letom, izvajalci nadaljujejo zaključna gradbena dela na Glavnem trgu. Ta bo do konca tedna za pešce prehoden do vodnjaka in nared za prednovoletni sejem in decembrske prireditve. Sredinski del začetka Rozmanove ulice bo zaradi del še vedno zaprt.