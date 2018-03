Jeseniška bolnišnica v preteklem letu poslovala pozitivno

Jesenice, 28. marca - Splošna bolnišnica Jesenice je leto 2017 zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini dobrih 497.000 evrov. Realizirani prihodki bolnišnice v preteklem letu so bili tako za 2,01 odstotka višji od načrtovanih in za 2,95 odstotka višji od realiziranih v letu 2016, so v sporočilu za javnost zapisali po torkovi seji sveta zavoda.