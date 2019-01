Tla v okolici pogorišča podružnice Ekosistemov v Zalogu še vedno onesnažena

Straža, 9. januarja - Minister za okolje in prostor Jure Leben je v Straži občane danes seznanil z izidi novega pregleda tal in vode na vplivnem območju nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu in z nadaljnjo sanacijo. Povedal je, da so tla v neposredni okolici pogorišča še vedno onesnažena in do poletja napovedal končanje sanacije.