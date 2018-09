Arso oktobra z novim vzorčenjem tal v Zalogu pri Straži

Ljubljana, 25. septembra - Agencija RS za okolje (Arso) bo oktobra izvedla novo vzorčenje tal na vplivnem območju požara podružnice celjskega podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Straži, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Za tak ukrep se je po obisku Občine Straža in pogorišča prejšnji teden zavzel novi minister za okolje in prostor Jure Leben.