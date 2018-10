V Zalogu pri Straži vnovično vzorčenje voda zaradi nesaniranega pogorišča

Straža, 1. oktobra - V Zalogu pri Straži so zaradi nesaniranega pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi izvedli vnovično vzorčenje voda. Tega je po nedavnem obisku v Zalogu zahteval minister za okolje in prostor Jure Leben, ker želi, da so država in lokalni prebivalci do sanacije pogorišča natančno seznanjeni o kakovosti tal in voda na vplivnem območju požara.