Mogherinijeva predstavnike Kosova v Bruslju pozvala k odpravi carin

Bruselj, 8. januarja - Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini se je danes v Bruslju sestala s člani kosovske delegacije za dialog, ki jo je tamkajšnji parlament imenoval sredi decembra lani. Mogherinijeva je znova pozvala k odpravi carin na vse blago in storitve iz Srbije in BiH, kar pa so člani delegacije zavrnili.