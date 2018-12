Mogherinijeva Srbijo in Kosovo pozvala k zmanjšanju napetosti

Bruselj, 18. decembra - Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini je danes Srbijo in Kosovo pozvala k zmanjšanju napetosti, ki so se okrepile, potem ko je kosovski parlament v petek ustanovil kosovsko vojsko. Srbska premierka Ana Brnabić je po pogovorih v Bruslju poudarila, da ta vojska ogroža mir in stabilnost v regiji.