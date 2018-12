Thaci v Varnostnem svetu vztrajal glede vojske Kosova

New York, 18. decembra - Kosovski predsednik Hashim Thaci je v ponedeljek na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) v New Yorku zaradi ustanovitve kosovske vojske vztrajal, da je bila odločitev pravilna, ker je Kosovo samostojna in suverena država. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je Kosovo obtožil kršenja resolucije VS ZN.