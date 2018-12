Juncker ob 20-letnici evra valuto označil za simbol enotnosti

Bruselj, 31. decembra - Ob 20-letnici uvedbe evra so pomembnost valute izpostavili tudi v Evropski komisiji. Njen predsednik Jean-Claude Juncker je skupno evropsko valuto označil za simbol enotnosti, suverenosti in stabilnosti. Prvi mož komisije, ki je bil eden od podpisnikov pogodbe o sprejemu valute, je prepričan, da je to njegov najpomembnejši podpis doslej.