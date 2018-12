Evro rezultat večdesetletnega procesa

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 27. decembra - 1. januarja bo minilo 20 let, odkar je 11 članic EU prevzelo evro kot knjižno valuto. Nastanek skupne valute je rezultat večdesetletnih prizadevanj, ki so bila v odločilni fazi konec 80. in v začetku 90. let. Kljub številnim dvomom v obstojnost valute je bilo prvo desetletje evra vsaj na zunaj uspeh.