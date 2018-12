Evro - makroekonomska izkaznica

piše Jernej Šmajdek

Ljubljana, 27. decembra - Evro, ki dopolnjuje 20 let, je še vedno mlada valuta. Do zdaj je njegova makroekonomska izkaznica mešana. V 20 letih je uspela Evropska centralna banka (ECB) s skupno denarno politiko zagotoviti cenovno stabilnost, medtem ko so se gospodarske razlike med članicami izkazale za velik izziv, še posebej v luči velike finančne in gospodarske krize.