Na vzhodu DR Kongo ubitih osem pripadnikov modrih čelad

Kinšasa, 16. novembra - Na vzhodu DR Kongo je bilo v operaciji proti upornikom ubitih osem pripadnikov modrih čelad, in sicer državljan Tanzanije in sedem državljanov Malavija, so v četrtek sporočili iz Varnostnega sveta Združenih narodov. Gre za največje izgube mirovnih sil ZN v DR Kongu po skoraj letu dni, ko so uporniki ubili 15 modrih čelad.