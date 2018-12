V DR Kongu zaradi ebole in nasilja preložili volitve na več območjih

Kinšasa, 26. decembra - V Demokratični republiki Kongo so na več območjih preložili volitve, ki so predvidene za to nedeljo. Na nekaterih območjih je razlog izbruh virusa ebola, na drugih pa nasilje, poročajo tuje tiskovne agencije. Volitve so sicer preložili za teden dni, saj bi se morale odviti že minulo nedeljo, z njimi pa pravzaprav "zamujajo" že dve leti.