Glasbeniki se bodo januarja poklonili Arethi Franklin

Los Angeles, 30. decembra - Ameriška diskografska akademija, ki podeljuje grammyje, in glasbeni producent Clive Davis pripravljata koncert, posvečen letos preminuli pevki Arethi Franklin. Koncert z naslovom Aretha! A Grammy Celebration For The Queen Of Soul bo 13. januarja v avditoriju Shrine v Los Angelesu. Med nastopajočimi bodo Alicia Keys, Patti LaBelle in Celine Dion.