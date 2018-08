Umrla je legenda soul glasbe Aretha Franklin

Detroit, 16. avgusta - Na svojem domu v Detroitu je za posledicami raka na trebušni slinavki umrla svetovna glasbena ikona Aretha Franklin, je po pisanju ameriških medijev danes sporočila pevkina publicistka. Stara je bila 76 let. V svoji več desetletij dolgi karieri je kraljica soula nanizala mnoge uspešnice, kot sta Respect in (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.