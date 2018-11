V New Yorku vendarle premiera filma Amazing Grace o Arethi Franklin

New York, 7. novembra - Skoraj pol stoletja po nastanku bo premiero na festivalu DOC NYC v New Yorku dočakal film o nedavno preminuli glasbenici Arethi Franklin z naslovom Amazing Grace. Film je posnel režiser Sydney Pollack, dokončal pa ga je Alan Elliott. Pred tremi leti so ga želeli prikazati na festivalih v Torontu in Telluridu, a je glasbenica to preprečila.