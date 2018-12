Med poslanci podpora preiskovalni komisiji o otroški kardiologiji, a tudi opozorila pred politično zlorabo

Ljubljana, 20. decembra - Konstruktivno sodelovanje v parlamentarni preiskovalni komisiji o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije in področju nabav medicinske opreme, ki so jo zahtevali poslanci SDS, NSi in SNS, so na današnji seji DZ napovedali tudi poslanci ostalih strank. Vendarle pa so opozorili na možnost politične zlorabe komisije.