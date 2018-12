Severna Koreja ob pomanjkanju hrane priznala težave v kmetijskem sektorju

Seul/Pjongjang, 27. decembra - Severna Koreja, ki običajno nima navade poročati o svojih neuspehih, je pred dnevi priznala, da je imelo njeno kmetijstvo letos težave. To dejstvo so v Pjongjangu predstavili le malo po tem, ko so ZN poročali o upadu proizvodnje hrane v tej izolirani komunistični državi, ki jo pogosto pesti lakota in ki je močno odvisna od uvoza hrane in pomoči.