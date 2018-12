Severna in Južna Koreja za obnovitev cestnih in železniških povezav

Seul, 26. decembra - Severna in Južna Koreja sta danes s slovesnostjo simbolično začrtali začetek ponovnega povezovanja in obnove cest in železniških povezav na razdeljenem Korejskem polotoku. Severna Koreja je južno sosedo ob tem pozvala, naj vztraja pri izvedbi skupnih projektov kljub sankcijam, uvedenim proti Pjongjangu.