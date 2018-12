Ob božiču po cerkvah potekajo božične maše in bogoslužja

Ljubljana, 25. decembra - Na božič, krščanski praznik Jezusovega rojstva, po cerkvah potekajo božične maše in bogoslužja. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je mašo daroval v mariborski stolnici, kjer je vernike pozval, naj bo božič priložnost, da sprejmemo oznanilo, ki ga prinaša, to je, da je Bog z nami. Kajti to ni samo stvar zgodovine, ampak se dogaja danes, je dejal.