Kristjani po vsem svetu pri polnočnicah množično pričakali božič

Ljubljana, 25. decembra - Kristjani po vsem svetu so opolnoči, ko so po cerkvah potekale polnočnice, pričakali božič, s katerim obeležujejo dan Jezusovega rojstva. Nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl sta polnočnici darovala v stolnih cerkvah ljubljanske in mariborske nadškofije. Cvikl je ob tem dejal, da sveta noč nagovarja vsakega, predvsem tiste, ki odprejo srce.