Cvikl v božični poslanici: Ob božiču si vzemite čas drug za drugega

Ljubljana, 24. decembra - Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je v poslanici vsem, ki praznujejo božič, zaželel, da bi ob prazniku začutili božjo ljubezen in veselje do življenja, posebej tisti, ki božič praznujejo kot družinski praznik. "Vzemite si čas drug za drugega: starši za otroke, otroci za starše in stare starše ter vsi za sorodnike," je pozval.