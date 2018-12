V akciji Klic dobrote za družine v stiski zbrali več kot 400.000 evrov

Ljubljana, 24. decembra - V dobrodelni akciji Klic dobrote Slovenske karitas, ki se je začela z novembrskim tradicionalnim koncertom v celjski dvorani Golovec, so do zdaj zbrali že več kot 412.000 evrov. Kot so sporočili iz organizacije, bodo na škofijskih in župnijskih Karitas zbrana sredstva namenili za pomoč družinam v stiski.