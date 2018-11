Teden karitas v znamenju povezanosti mladih in starejših

Ljubljana, 26. novembra - Začenja se letošnji teden karitas, ki tokrat poteka pod geslom Mladost iz korenin modrosti. Z njim želijo mlade in starejše nagovarjati k povezanosti. Mladi v družbi namreč iščejo priložnosti, kjer se lahko izkažejo, starejši pa naj jim zaupajo in jih sprejmejo. Osrednja dogodka tedna bosta dobrodelni koncert Klic dobrote in romanje na Ponikvo.