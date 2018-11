Mariborska karitas znova kliče k pomoči ljudem v stiski

Maribor, 22. novembra - Nadškofijska karitas Maribor pred tradicionalnim Tednom Karitas in prazničnim decembrom ponovno poziva javnost k sočutju in pomoči ljudem v stiski. Na njihova vrata je v desetih mesecih letošnjega leta potrkalo nekaj več kot 4000 oseb, ki so prosile za različne oblike pomoči.