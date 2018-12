V Barceloni ob seji španske vlade napeto

Barcelona, 21. decembra - V Barceloni so danes napete razmere, saj so podporniki neodvisnosti Katalonije v znak protesta zaradi seje španske vlade v katalonski prestolnici blokirali glavne prometne povezave v mestu, prišlo je tudi do spopadov s policijo. Vlada se je ob okrepljeni varnosti kljub temu sestala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.