Društvo in sindikat: Ministrstvo pri soglasju za združitev Večera in Dnevnika ni presojalo javnega interesa

Ljubljana, 21. decembra - Ministrstvo za kulturo v postopku izdaje predhodnega soglasja za združitev Večera in Dnevnika javnega interesa vsebinsko sploh ni presojalo, sta v izjavi za javnost opozorila Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije. V primeru nadaljevanja združevanja pričakujeta več transparentnosti in dolgoročno ohranitev obeh dnevnikov.