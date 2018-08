Časnika Večer in Dnevnik napovedala združitev

Ljubljana/Maribor, 1. avgusta - Družbi Dnevnik in Večer Skupina, ki izdajata dnevna časopisa Dnevnik oz. Večer, sta napovedali združitev. Za to sta na pristojne organe že naslovili vloge za potrebna soglasja. Kot sta ocenili, nujo po združevanju narekujejo razmere na trgu. Prepričani sta, da je lahko le s tem in skupnim razvojem zagotovljen obstoj obeh dnevnih časopisov.