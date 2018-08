Ob združevanju Dnevnika in Večera poziv k vključitvi vseh socialnih partnerjev

Ljubljana/Maribor, 3. avgusta - Družbi Dnevnik in Večer, ki sta nedavno napovedali združitev, o tem nista seznanili socialnih partnerjev, niti jih nista s posledicami in tveganji, ki jih bodo zaposleni delili z lastniki. Zato so novinarji obeh medijskih družb zaskrbljeni, sploh ker je delodajalec Večer ob tem odpovedal tudi kolektivno pogodbo.