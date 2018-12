Vlada: Iz končnega poročila o Teš 6 izhaja kršitev določil pogodbe z državo

Ljubljana, 20. decembra - Vlada se je danes seznanila z informacijo o vsebini končnega poročila o izvedbi projekta postavitve šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), pri čemer ne razkriva njegove vsebine. Zapisali so le, da iz končnega poročila izhaja, da je pri investiciji Teš prekršil 4., 5., 6., in 7. člen pogodbe o ureditvi razmerij med Tešem in državo.