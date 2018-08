Višje sodišče za pospešeno in kontinuirano delo v zadevi Teš 6

Celje, 2. avgusta - Višje sodišče v Celju je na zahtevo pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča pregledalo potek preiskave v primeru Teš 6 in poročilo posredovalo ministrstvu. Ker morajo poročilo še dopolniti, dokončnih ugotovitev še ne razkrivajo. Za STA pa so pojasnili, da so ukrepi usmerjeni v zagotovitev pospešenega in kontinuiranega dela na zadevi.