Bob Dylan prihodnje leto s tremi koncerti v Avstriji

Dunaj, 23. decembra - Bob Dylan bo v okviru Nikoli končane turneje (Never Ending Tour) prihodnje leto spet nastopal po Evropi. V tem sklopu bo tri koncerte izvedel v bližnji Avstriji. Legendarni glasbenik in Nobelov nagrajenec za literaturo bo 16. in 17. aprila s svojim bendom gostoval v Koncertni hiši na Dunaju, 19. aprila pa v centru OlympiaWorld v Innsbrucku.