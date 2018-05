Bob Dylan bo postregel z viskijem Heaven's Door

New York, 3. maja - Ameriški kantavtor in Nobelov nagrajenec za literaturo Bob Dylan bo s partnerji konec maja na tržišče lansiral svojo linijo viskijev, poimenovano Heaven's Door. Tvorile jo bodo tri vrste viskijev - rye, bourbon in posebna mešanica iz dveh sodov. Linijo je zasnoval s proizvajalcem viskijev Marcom Bushalo, ki je velik Dylanov oboževalec.