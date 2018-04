Bob Dylan pri kompilaciji LGBTQ poročnih skladb

New York, 7. aprila - Bob Dylan je zgolj eden od ustvarjalcev, ki so sodelovali pri snemanju albuma poročnih skladb za istospolno usmerjene pare in druge pripadnike LGBTQ skupnosti Universal Love. Na albumu so zbrane nekoliko prilagojene priredbe priljubljenih skladb, ki jih izvajajo ali predvajajo na porokah. Uvaja jo He's Funny That Way v Dylanovi izvedbi.