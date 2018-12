Zaradi brexita pred izzivom tudi britanska znanstvena skupnost

pripravila Lea Udovč

Ljubljana, 21. decembra - Nejasne posledice brexita in dogovarjanj med Veliko Britanijo in Evropsko unijo povzročajo negotovost in strah tudi v britanski znanstveni skupnosti. Med največjimi grožnjami, ki jih za znanost prinaša brexit, so upad financiranja za raziskave, otežen pretok raziskovalcev iz tujine in premik od temeljne k aplikativni znanosti.