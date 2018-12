Današnja podoba Božička se je ustalila sredi 19. stoletja

piše Polona Šega

Ljubljana/London, 20. decembra - Otroci, ki verjamejo v Božička, bodo na svoj račun prišli v noči na 25. december. To je namreč čas, ko se bo spustil po dimniku in jim prinesel darila, ki so si jih želeli v svojih pismih. Njegova podoba se je skozi čas spreminjala, po navedbah BBC pa se je ustalila tista, ki jo je sredi 19. stoletja ustvaril ameriški ilustrator Thomas Nast.