DZ sprejel interventni zakon o odvozu odpadne embalaže in sveč

Ljubljana, 19. decembra - DZ je danes z 52 glasovi za in nobenim proti podprl predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. V skladu z zakonom bo država stroške za odvoz nakopičene embalaže in sveč prevzela na svoja ramena, znesek pa bo imela pravico izterjati od podjetij, ki niso opravila svojega dela.