Zakonu o interventnem odvozu odpadne embalaže se obeta podpora

Ljubljana, 18. decembra - Poslanci so na današnji redni seji obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. Zakonu se ob vnosu nekaterih popravkov, vključno z omejitvijo njegove veljave do konca leta 2019, obeta široka podpora. DZ bo o predlogu sicer glasoval v sredo.