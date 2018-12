V Slovenski filantropiji ob dnevu migrantov pozdravili pristop Slovenije k marakeški deklaraciji

Ljubljana, 18. decembra - Ob mednarodnem dnevu migrantov, ki ga danes obeležujejo države članice ZN, so v Slovenski filantropiji opozorili na nujnost priprave nove migracijske strategije, pozdravili vladno podporo marakeške deklaracije. Izrazili so željo, da bi migracije sprejeli kot stalnico v razvoju družbe, ki ob dobri vključitvi prinaša napredek in razvoj.