Cerar za odločitev nove vlade o dogovoru ZN o migracijah, opozicija zahteva izredno sejo DZ

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana/Zagreb, 6. novembra - Zunanji minister Miro Cerar je danes ocenil, da mora sedanja vlada sprejeti odločitev o stališču Slovenije glede globalnega dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, saj so se okoliščine spremenile. Opozicijske stranke so medtem zahtevale sklic izredne seje DZ o dogovoru in vlado pozvale k njegovi zavrnitvi.