Pahor po srečanju štirih predsednikov poudaril pomen pristopa k marakeški deklaraciji za Slovenijo

Ljubljana, 10. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je po srečanju štirih predsednikov pojasnil, da so se s predsedniki DZ, vlade in DS strinjali, da je Slovenija še naprej varna država in da trend gospodarskega okrevanja omogoča zlasti v letu 2019 priložnosti za strukturne reforme. Obenem je poudaril pomen pristopa k marakeški deklaraciji za Slovenijo.