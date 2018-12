Med imeni rojenih na zadnji dan leta najpogostejše Silva

Ljubljana, 17. decembra - Med imeni prebivalcev Slovenije, rojenih na zadnji dan leta, so najpogostejša imena Silva, ki jih je 164, ter Silvo in Silvester, ki jih je po 78. Med imeni, ki so med rojenimi decembra še pogosta, so tudi Štefan, Miklavž, Nikolaj in Silvija, Nikolaja in Štefica, navajajo na državnem statističnem uradu.