Le redki si priimek delijo z decembrskimi dobrimi možmi

Ljubljana, 31. decembra - V Sloveniji je še vedno največ oseb z imenom Marija in Franc, najpogostejši priimek je Novak, kaže statistika. So pa v Sloveniji tudi prebivalci, ki si priimek delijo z decembrskimi dobrimi možmi. Med Miklavži, Božički in Mrazi je sicer statistično najmanj verjetno, da srečate Miklavža. Tudi "praznična" imena, kot je današnji Silvester, so redka.