Slovenski študentje v povprečju leto mlajši; večinoma se odločajo za študij takoj po šoli

Ljubljana, 14. decembra - Slovenski študentje so v povprečju eno leto mlajši in se večinoma odločajo za študij neposredno po končani srednji šoli, kar ni značilnost ostalih evropskih držav, je ob predstavitvi ključnih izsledkov mednarodne raziskave Evroštudent VI 2016-2018 za Slovenijo povedala Alenka Gril s Pedagoškega inštituta. Raziskavo so izvedli v 28 državah EU.