Prva prejemnika certifikata A3C za invalidom prijazno spletno mesto Nakvis in Lidl

Ljubljana, 14. decembra - Zveza društev slepih in slabovidnih in Inštitut za dobre vsebine sta danes podelila prva dva certifikata A3C - dostopno vsem, s katerim nagrajujeta primere dobrih praks dostopnosti spletnih informacij invalidom in ljudem z drugimi oviranostmi. Prejela sta jih Nacionalna Agencija RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) in družba Lidl Slovenija.