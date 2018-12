Zakon o dostopnosti spletišč se po mnenju invalidov ne prilagaja vsem skupinam

Ljubljana, 10. decembra - Predstavniki invalidskih organizacij so na današnji novinarski konferenci predstavili bistvene značilnosti zakona o dostopnosti spletišč in opozorili na nevarnosti njegove neustrezne interpretacije, zavezance pa pozvali k ustreznemu upoštevanju zakona. Poudarili so pomembnost prilagajanja spletne dostopnosti za vse skupine uporabnikov.