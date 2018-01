Invalidi lažje do informacij javnega sektorja prek spleta

Ljubljana, 18. januarja - Vlada je sprejela predlog zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva, ki od držav članic zahteva, da naredijo spletne storitve lažje dostopne za invalide in starejše. Z njim se določa ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij znotraj javnega sektorja.