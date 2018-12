S policijskih uprav Maribor, Koper in Novo mesto poročajo o ilegalnih prebežnikih

Maribor/Koper/Novo mesto, 14. decembra - S policijskih uprav Maribor, Koper in Novo mesto poročajo o ilegalnih prehodih meje. Tujci so državljani Afganistana, Sirije, Bangladeša in Irana. Vse prebežnike, skupaj 11, so slovenski policisti že ali jih bodo še danes predali hrvaškim varnostnim organom.