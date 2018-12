Dnevnik: Volilni okraji: Neustavna leopardja koža (14. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Slovenija se ubada z volilnimi sistemi od zgodnjih začetkov demokratizacije. Za mlado demokracijo je to razumljiva dilema, saj so volilni sistemi v jedru vsake predstavniške demokracije. Prve volitve v demokratičnih pogojih so potekale še po socialistični zakonodaji, v Dnevniku piše Zoran Potič.