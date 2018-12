Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 12.)

Ljubljana, 13. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je Državni zbor (DZ) s 56 glasovi za in nobenim proti podprl novelo zakona o minimalni plači. Pisale so tudi, da je ustavno sodišče ugotovilo, da je 4. člen zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območja volilnih okrajev, v neskladju z ustavo.